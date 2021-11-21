  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlat nöbetindeki babadan CHP’nin helallik açıklamasına sert tepki: Hakkımız bunlara haram olsun

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 811’inci gününde devam ediyor. 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın, CHP’nin “helalleşme” açıklamasına "hakkım haram olsun" dedi.

Evlat nöbetindeki babadan CHP’nin helallik açıklamasına sert tepki: Hakkımız bunlara haram olsun
Ekleme: 21.11.2021 - 17:17 Güncelleme: 21.11.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetindeki babadan CHP’nin helallik açıklamasına sert tepki: Hakkımız bunlara haram olsun
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 811’inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, CHP’nin “helalleşme” açıklamasına tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 811’inci gününde de sürüyor. 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın, evladını CHP’nin dostu dediği HDP’den isteyerek, CHP’nin “helalleşme” adımına tepki gösterdi.

Hakkımızı helal etmiyoruz
Sonuna kadar buradan kalkmayacağını hatırlatan Süleyman Aydın, evladının yolunu burada sonuna kadar gözleyeceğini ifade etti. Evladının daha 15 yaşında olduğunu belirten Aydın, “15 yaşındaki çocuğun iradesi yoktur. Benim evladımı CHP’nin dostları götürdü. Ama CHP, bir gün bile bize sahip çıkmadı. Konu HDP olduğunda susuyorlar. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar.



Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada diyor ki, ‘helalleşmeye çıkacağım.’ Ben bir baba olarak, biz anne, babalar olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımızı, CHP’nin dostları götürdü. O yüzden hakkımızı hem HDP’ye hem de CHP’ye haram ediyoruz. Hakkımız bunlara haram olsun. Biz, sonuna kadar burada mücadelemize devam edeceğiz. Devletimiz, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. İnşallah çocuklarımız için bir sonuç alırız. Çocuklarımız da sesimizi duyuyorsa oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.


Evlat nöbetindeki babadan CHP’nin helallik açıklamasına sert tepki: Hakkımız bunlara haram olsun
CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu
Türk mühendisler geliştirdi, dünyada örneği yok! İHA ve SİHA testlerinde dünya lideriyiz
Uğur Şahin: Yılda bir kez koronavirüs aşısı yeterli hale gelecek
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi
Can mesaisi: Avrupa'ya insanlık dersi veriyorlar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dikkat! Son gün 30 Kasım...
Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz'
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi
Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini 'bugünkü Denizli mitingi' diye paylaştı
CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret
Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!