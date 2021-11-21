CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz'

İstanbul başta olmak üzere CHP'nin kazandığı hemen tüm belediyelerde 25 bini aşkın işçi, "performans düşüklüğü" ve "tasarruf" adı altında, kış ortasında kapının önüne konuldu. Helalleşme yolculuğuna çıkan CHP liderine tepki gösteren emekçiler, "İşimizden, ekmeğimizden olduk. Bizim hakkımız ne olacak? Ekmeğimizle oynayanlarla helalleşemeyiz. Bizler, Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz" diye sitem ettiler.EMEKÇİLER KIŞ ORTASINDA ÇIKARILDI31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'tasarruf' adı altında 13 bin 312 işçi; kapının önüne konuldu. 2019'dan bu yana ise 44 bin 995 kişi işe alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 220 personel çıkarılırken, 7 bin 500 kişiyi işe alındı. İzmir'de 2019 yılında çalışan sayısı 27 bin 345'ken, 1 Haziran 2020'de bu sayı tam 28 bin 558'e çıktı. Tunç Soyer'in seçilmesinin ardından bugüne kadar büyükşehirde 6 bin kişiye iş verildi.Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, 2 bin 484 kişi işten çıkartılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bini aşkın işçinin görevine son verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bin 50 işçiyi ekmeğinden ederken, Tanju Özcan döneminde Bolu Belediyesi ve iştiraki olduğu şirketlerde, 350 civarında personel alındı. 200'ye yakın işçi de çıkarıldı.