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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!

Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için Kahramanın Yolculuğu adlı kitabı yazan ve seçim kampanyasında İmamoğlu'nun iletişim danışmanı olarak yer alan Necati Özkan da CHP'nin torpillileri listesine girerek ihalelerden payına düşeni aldı. İmamoğlu'nun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkan'ın sahibi bulunduğu Öykü Ajans, son olarak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden 6 milyon TL'lik sosyal medya ihalesi aldı. Söz konusu ihalenin belgesi ortaya çıktı. Necati Özkan’a daha önce de CHP’li belediyelerden milyon dolarlık ihaleler verildiği ortaya çıkmıştı.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
Ekleme: 21.11.2021 - 14:21 Güncelleme: 21.11.2021 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihalesiyle ilgili ortaya çıkan belgede, ihaleyi İmamoğlu'nun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkan'ın sahibi bulunduğu Öykü Ajans'ın aldığı görülüyor.



BU NE YAZIK Kİ İLK KIYAK DEĞİL!

İmamoğlu, yakın çalışma ekibinde yer alan Necati Özkan hakkında 'Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır' ifadelerini kullanmış ve 6 yıllık birlikteliklerini gündeme düşürmüştü.



Bu yakın ilişki, Özkan'a İBB'deki rant kapılarının açılmasına neden oldu ve Özkan, 710 bin TL'yi şirket kasasına koydu.



CHP'NİN İHALELERDEKİ 'ŞANSLI' İSMİ!

Necati Özkan'ın, CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle ihya edildiği ortaya çıkmıştı. Özkan'ın, Maltepe Belediyesi'nden yaklaşık 10 milyon Türk Lirası tutarında ihale aldığı belirlenmişti.



CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından açılan hizmet alım ihalesine 100 bin lira sermayeli firmasıyla giren Özkan'ın, değeri milyonları bulan bir ihaleyi nasıl aldığı kafalarda soru işareti doğurdu.



İMAMOĞLU'NU PARLATTIĞI KİTAPLA CHP BİRBİRİNE GİRDİ

Özkan tarafından kaleme alınan 'Kahramanın Yolculuğu' isimli propaganda kitap, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hışmına uğramıştı.

İmamoğlu'nun parlatılmasına ateş püsküren Kaftancıoğlu, 'Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir' ifadelerini kullanmıştı.



Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
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