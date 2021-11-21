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Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu! Dünya bu çocuğu konuşuyor! Milyon dolarlar ile bakın ne yaptı!

Amerika'da 36 milyon dolarlık dev kripto para soygunu yapıldı. Şu ana kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olduğu düşünülen soygunu gerçekleştiren 16 yaşındaki genç hacker yakalandı. İşte inanılmaz vurgunun detayları...

Ekleme: 21.11.2021 - 15:22 Güncelleme: 21.11.2021 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu! Dünya bu çocuğu konuşuyor! Milyon dolarlar ile bakın ne yaptı!Son yıllarda hızla gelişen kripto para borsası, kötü niyetli hackerların bir numaralı hedefi haline geldi. Kripto para borsasında yaşanan soygunlar gündeme gelmeye devam ediyor.

Var olan kripto para sisteminde soygunların önüne geçilmesinin mümkün olmadığını belirten yetkililer, soygunlar önlemek için çeşitli düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Geçen yıl Amerika'da bir hacker hedeflediği bir kullanıcının, iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini engelleyerek kripto para hesabına erişmesini sağlayan "SIM takas saldırısı" gerçekleştirdi.

Kullanıcının hesabındaki 36 milyon dolarlık kripto paraya erişerek soygunu gerçekleştiren hacker aranıyordu. Yetkililer suçluyu, çaldığı paranın büyük bir kısmını kullanarak bir çevrimiçi oyunda çok değerli kullanıcı adı satın almasıyla yakalamayı başardı.

Polis suçluyu yakalayınca erişebildiği yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu.

KRİPTO PARA HIRSIZLIĞI

Hamilyon Polis Teşkilatı'nda görevli Kenneth Kirkpatrick gerçekleşen soygunun "Şu ana kadar bir kişiden bildirilen en büyük kripto para hırsızlığı" olduğunu bildirdi.

Olay üzerine CBC'ye konuşan Ottawa Üniversitesi bilgisayar bilimi profesörü Guy-Vincent Jourdan "Yedekleme yok, herhangi bir düzenleme yok. Bu yüzden de hiçbir şeyin garantisi yok." sözleriyle bu sistemde kripto para soygunlarının önüne geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.


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