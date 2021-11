Kripto para birimlerinde yaşanan hareketlenme, gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor.New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams'ın ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını açıklamasının ardından gözler yeniden söz konusu piyasaya çevrildi.YILDA 120 TERAVAT ELEKTRİK HARCIYORAncak maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kripto para sektörünün merkezi" haline getirme niyetine dikkati çeken Adams'ın bu adımı, Bitcoin madenciliğinin tükettiği elektrik sebebiyle eleştirilere neden oluyor.Cambridge Üniversitesi'nin yayınladığı Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde edilen verilere göre, Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 120 teravat elektrik tüketiyor. Verilere göre, altın araştırmaları için tüketilen elektrik miktarı ise yıllık 131 teravat olarak gerçekleşiyor.Bitcoin in harcadığı enerji ile Türkiye nin elektrik tüketimi karşılaştırıldı #1TÜRKİYE'NİN TÜKETİMİNİN YÜZDE 41'İNE DENK GELİYORBitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığında ise kripto para, bütün ülkeler arasında en çok elektrik tüketenler listesinden 32'nci sırada yer alıyor. Listede ilk sırada 6 bin 875 teravat yıllık elektrik tüketimi ile Çin yer alıyor.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ise Türkiye'de 2020'de 290 teravat elektrik tüketimi gerçekleşti. Verilere göre Bitcoin'in elektrik tüketimi Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41'ine denk düşüyor.Bitcoin in harcadığı enerji ile Türkiye nin elektrik tüketimi karşılaştırıldı #2YÜKSEK ENERJİ HARCANMASININ NEDENİKripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor.Madenciler, çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.Bitcoin in harcadığı enerji ile Türkiye nin elektrik tüketimi karşılaştırıldı #3KRİPTO PARA SAYISI YÜZDE 168 ARTTISınırlı bir para anlayışı ile Satoshi Nakamoto tarafından hayata geçirilen Bitcoin projesinde en fazla 21 milyon Bitcoin çıkarılabilecek. Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, şu ana kadar 18.8 milyondan fazla Bitcoin çıkarılırken, yaklaşık 2.1 milyon Bitcoin ise madenciler tarafından çıkarılmayı bekleniyor.Kasım 2021 itibarıyla piyasada 7 bin 557 kripto para bulunurken, tepede bulunan 20 kripto para toplam piyasanın yüzde 90'ını domine ediyor. Koronavirüs salgını öncesine denk gelen Kasım 2019'da 2 bin 817 kripto para bulunurken, salgın sonrası kripto para sayısı yüzde 168 artarak büyük bir sıçrama yapmış oldu.