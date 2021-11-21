Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla Barış Pınarı bölgesinde görev alan Mehmetçik, vazifesini kararlılıka sürüdüyor.Bu kapsamda bölgedeki 'Ani Müdahale Kuvveti' ekipleri de hazırda bekliyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından kahraman ekiplere ilişkin görüntüler yayınladı."DAİMA GÖREVE HAZIRLAR"Paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvvetimiz, her türlü acil durum için daima göreve hazır.” mesajı vurgulandı.