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Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması: Komşu bizi zorluyor

Fransa, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası, komşumuz Türkiye" dedi.

Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması: Komşu bizi zorluyor
Ekleme: 20.11.2021 - 12:12 Güncelleme: 20.11.2021 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması: Komşu bizi zorluyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bölgesel konuları ele almak için Atina'da bir araya geldi.

Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlere göre dörtlü zirvede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Libya, Basra Körfezi ve Sahel konuları ele alındı. Ayrıca enerji işbirliği, pandemiyle mücadele, iklim değişikliği ve göç konularının da gündem maddeleri arasında bulunduğu açıklandı.

"Belarus Ankara'nın taktiklerini kopyalıyor"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias zirvede yaptığı konuşmada "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" dedi. Türkiye'yi bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlu tutan Dendias, göçmenlerin jeopolitik baskı uygulamak için bir araç olarak kullanılmasını da bu tehditler arasında saydı. Dendias, Belarus'un Polonya sınırına sığınmacıları yönlendirerek Ankara'nın taktiklerini kopyaladığını söyledi.
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Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması: Komşu bizi zorluyor
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