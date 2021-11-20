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Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…

Mersin’de kaybolan ve 10 gündür aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu. Küçük Müslüme’den gelen acı haber Türkiye’yi yasa boğarken, olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşandı. Günlerdir aranan Müslüme’nin cansız bedeninin bir kadın çoban tarafından bulunduğu aktarılırken, kadının korkarak muhtara haber verdiği belirtildi. Müslüme’nin cansız bedeni Karaman’da toprağa verildi. Öte yandan küçük kızın aile fertleri de gözaltına alındı. Aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.

Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Ekleme: 20.11.2021 - 23:37 Güncelleme: 20.11.2021 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Mersin'de kaybolduktan sonra aranmaya başlanan ve Türkiye'nin gündemine oturan Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni günler sonra dağın başında bulundu.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de doğurdu.

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Müslüme'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, küçük kız bugün ebediyete uğurlandı. Müslüme'nin cansız bedeni Karaman'da toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, olayla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDI

Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı.

SORGUNUN DEVAMI İÇİN JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜLER

Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.

NE OLDU?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.
Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
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