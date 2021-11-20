Türkiye Yörük kızı Müslüme'ye ağladı! Şok ayrıntı ortaya çıktı: 40-45 yaşlarında bir kadın...

TÜRKİYE YÖREK KIZI MÜSLÜME'YE AĞLADI! ŞOK AYRINTI ORTAYA ÇIKTI: BÜYÜK KORKUYA KAPILMIŞTürkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİAKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın 'Husumetlilerimiz var' açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.SON DAKİKA: Türkiye Yörek kızı Müslüme'ye ağladı! Şok ayrıntı ortaya çıktı: Büyük korkuya kapılmış10 GÜN SONRA ACI HABERArama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.SON DAKİKA: Türkiye Yörek kızı Müslüme'ye ağladı! Şok ayrıntı ortaya çıktı: Büyük korkuya kapılmışOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.AİLE FERTLERİ İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜOlayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı.OTOPSİ YAPILDIMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde gece otopsi yapılan Müslüme Yağal'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının üzerine tekrar Gülnar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı da Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından fotoğraflarını paylaşarak, üzüntülerini dile getirdi.CESEDİNİ KADIN ÇOBAN BULDU!Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı!10 gündür aranan Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.KARAMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK!Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere Karaman'a gönderildi.