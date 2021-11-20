Müslüme'nin ölümü Türkiye'yi derinden sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü herkesi derinden sarstı. Sır bir şekilde yaşamını yitiren Müslüme'nin cenazesini, toruyla ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal'ın yıkadığı öğrenilirken, küçük kızın ikindi namazını müteakip Karaman Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Küçük kız son yolculuğuna uğurlandı! Abla Nurcan Özcan, "Müslüme Türkiye'nn canıydı. Herkes çok umut etti canlı bulunsun diye ama nasip olmadı. Allah'ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu gitti. Gelinlik giydiremedik ama onu gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.Son dakika: Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi derinden sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlanıyorÇalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.10 GÜN SONRA ACI HABERArama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!3 yaşındaki Müslüme Yağal, son yolculuğuna uğurlandı.Küçük kızın sevenleri gözyaşlarına boğuldu.