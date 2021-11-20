Korkutan antibiyotik uyarısı: 2030'da ölümler kanseri geçecek

Antibiyotikler doğru zamanda doğru hastalıkta kullanıldığında hayati önem taşıyor ancak gereksiz kullanım arttıkça antibiyotik direnci artıyor. Antibiyotikler en basit hastalıklarda dahi işe yaramaz hale geliyor.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin yaptığı çalışma Türkiye'nin hem antibiyotik kullanımında hem de antibiyotik direncinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını gösteriyor.Çalışmaya dair bilgi veren Klimik Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, "Bazen öyle hastalar geliyor ki Türkiye'de ve dünyada bulunan bütün antibiyotiklere dirençli olduğunu görüyoruz ve biz bu hastaları maalesef hiçbir tedavi veremediğimiz için kaybediyoruz" diye konuştu.Antibiyotik direncinin çok büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Demir, "2030 yılında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin kanserler dahil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla ölüme neden olacağı öngörülmektedir" açıklaması yaptı.Antibiyotiklerin bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılması gerekiyor.Prof. Dr. Demir, "grip, nezle, Covid bunların sebepleri virüslerdir" diyerek antibiyotiklerin bu hastalıkların tedavisinde yeri olmadığının altını çizdi.Dünyada her yıl 700 bin kişi antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybediyor.