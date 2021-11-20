İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın spekülasyonu boş çıktı: 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu. "Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" spekülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı. Peki İYİ Parti lideri Meral Akşener ve muhalefetin de üzerine yoğunlaştığı 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter hesabından, "Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz 'bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' dedi" sözleriyle fitilini ateşlediği, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP'li isimlerin de üzerine oynadığı 'Resmi Gazete' yalanı muhalefetin kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından söz konusu skandal açıklamaları, 'Sizce ne olacak?' sorusuyla da tartışmaya açarak yalan rüzgarını tetikledi."SAAT 12.00'DEN SONRA TEYAKKUZA DAVET EDİYORUM"İYİ Partili Durmuş Yılmaz daha sonra, "Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşagıdadır" diyerek sözlerini paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımında, "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadeleri yer aldı.MERAL AKŞENER'DEN PİŞKİN AÇIKLAMAEkonomi üzerine spekülatif yalan sonrası 'Resmi Gazete'nin internet sayfasında yoğunluk yaşandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise, kendi partilisinin yaptığı yalanı pişkinlikle es geçti. Akşener, "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak." sözleriyle pes dedirtti.