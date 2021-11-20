FBI FETÖ'ye karşı harekete mi geçiyor? Elebaşı Gülen'in zehirlendiği dönemde Ankara'ya kritik ziyaret

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesi sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta dünya ülkelerine teröristlere destek vermeleri yerine mücadele etmeleri çağrısında bulunuyor. Son dönemde terör örgütü PKK'ya vurulan ağır darbeler ve 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkan Fetullahçı Terör Örgütü'nde 'zehirlenme' paniği yaşanırken Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.FBI'DAN ANKARA'YA ÜST DÜZEY ZİYARETAmerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) üst düzey bir heyet, 2 yıl aradan sonra Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. FBI heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)terör, istihbarat, KOM ve narkotik dairelerinde temaslarda bulundu.TERÖRLE MÜCADELE, NARKOTİK VE ORGANİZE ŞUBE İLE GÖRÜŞÜLDÜÜst düzey şeflerin de bulunduğu FBI heyeti, geçen hafta sürpriz bir şekilde Ankara'ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) başta olmak üzere Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı'nda görüşmeler yaptı. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre FBI'ın 2 yıl aradan sonra Türkiye'ye sürpriz ziyaretinin, ABD'de kalan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlendiği iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Türkiye başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle ilgili çok kapsamlı dosyaları FBI heyetiyle paylaştı. FBI ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör ve uluslararası örgütlü suçlarla mücadele konusunda ortak çalışma, terör ve suçlulara karşı ortak mücadele konularını ele aldı.TERÖR ÖRGÜTLERİ DEAŞ VE PKKGörüşmelerde, Türkiye'de yakalanan veya Türkiye'nin sınırdışı ettiği ABD uyruklu DEAŞ'lıların listesi de FBI heyetiyle paylaşıldı. Türkiye'nin 2011'den bu yana sınır dışı ettiği ABD uyruklu 44 DEAŞ'lının bilgileri de Amerikalı yetkililere verildi. FBI heyetinin, Türkiye'den sınırdışı edilen 44 DEAŞ'lıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve bu kişileri sürekli takibe aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Türk istihbarat ve terör birimleri, terör örgütü PKK ile ilgili hazırlanan geniş kapsamlı dosyayı FBI heyetiyle paylaşırken, ABD'nin Irak ve Suriye'de temasta olduğu PKK'nın üst düzey isimleriyle ilgili de bilgi aktarıldı. Uluslararası uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörün finansı, kara para aklama gibi konular da ele alınırken, Türkiye ile ABD'nin bu konularda işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı.TÜRKİYE FETÖ'NÜN ABD'DEKİ YAPILANMASI İÇİN ABD'YE DOSYA İLETTİTürkiye, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile ABD'ye kaçan FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle ilgili kapsamlı bilgiler ve bu kişilerle ilgili Türkiye'de yürütülen soruşturmaların dosyalarını da FBI'a iletti. Ayrıca FETÖ'nün ABD'deki okulları başta olmak üzere bu yapılanmayla ilgili kuruluşlarla ilgili hazırlanan dosyalar da FBI'a iletilirken, Türkiye'nin daha önce Elebaşı Gülen'in iadesi için yaptığı girişimler de konuşuldu.FETÖ yapılanması ile ilgili ABD'de vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan devam eden soruşturmalarla ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Emniyetbirimleri, FBI heyeti ile yapılan toplantılara Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığını söyledi.DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMAFBI tarafından Türkiye'ye 2 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ziyaretin zamanlaması da dikkat çekti.GÜLEN'İ FETÖ MİLİTANI TÜRKYOLU'NUN ADAMI ZEHİRLEDİİddialara göre, FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı elebaşını zehirledi. Gülen'in zehirlenmesinin hemen ardından örgütün üst düzey isimlerinin istişare için bir araya geldiği ve saatlerde görüştüğü ileri sürüldü.Akşam saatlerinde FETÖ'cülerin 'Gurbet Mezarlığı' adını verdikleri ve FETO'nun gömüleceği yer olarak bilinen yerde hareketlilik yaşandığı öğrenildi.ÖRGÜT PANİKLEDİPanikleyen örgüt üyelerinden 'Hayır ölmedi' açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendirençelişkelerle dolu bir video servis edildi.VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIElebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar 'Fetullah Gülen öldü' iddialarını güçlendirdi. Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı.Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonun ilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görülüyor. Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı mektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SUİlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yazaylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor.Elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında soğuk geçiyor.Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.GÖRÜNTÜLER ESKİÖte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüstenöldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.ÖLDÜ İDDİALARI GÜÇLENDİÖrgütün elebaşı Gülen'in güncel bir görüntüsünü yayınlayaması montaj videolar ile tabanını iri tutmaya çalışması da 'Fetullah Gülen öldü' iddialarını güçlendirdi.