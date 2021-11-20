Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı

Muhalefetin başını çektiği ve yerli kriz tellallarının destek verdiği spekülasyon bu kez duvara tosladı. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın 'Resmi Gazete' üzerinden yaptığı algı operasyonuna Türkiye'deki her kesimden tepki geldi. Yalanı ortaya çıkan Durmuş Yılmaz'a destek verenlerden biri de CHP'li Faik Öztrak'tı! Öztrak ve Yılmaz ikilisinin yeni oyunu ise akıllara geçmişteki benzer skandallarını getirdi. Skandallardan en akılda kalanı ise Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileri ile yaptıkları gizli görüşme oldu. Ankara Hilton'da yapılan görüşmenin ardından CHP'li ve İYİ Parti'li yetkililer görüşmeye ilişkin skandal savunmalarda bulunmuştu... İşte CHP'li Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli geçmişleri...

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu.CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK DESTEK ÇIKTI"Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" spekülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı.Ekonomiye yönelik algı operasyonları ile vatandaşın zihnini bulandırmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin yeni oyununa Türkiye'deki her kesimden tepki geldi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın skandalına sahip çıkanlardan biri de İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztraktı!Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz ikilisinin Ankara'da bir otelde IMF ile gizlice görüşmesi de geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti.İkili IMF ile gizli görüşmeyi "açıklama gereği duymadık" sözleriyle savunmuştu.DURMUŞ YILMAZ: TÜRKİYE İÇİN TEK ÇARE IMF!Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söylemişti.