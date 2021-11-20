Erdoğan ile Sanchez arasındaki görüşme, Yunanistan'da yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesi Atina'da geniş yankı uyandırdı.Erdoğan, görüşmenin ardından Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz." dedi.ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİN ARDINDAN ATİNA'DA ALARMYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan'ın sözlerinin ardından İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dendias, Türkiye ile İspanya arasında yeni uçak gemisi inşası konusunda olası iş birliğine dair Madrid'den açıklama istedi.YUNAN BAKAN, İSPANYOL MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜYunan basınından Kathimeri'nin haberine göre, Albares, Ankara-Madrid anlaşmasının ardından Atina'yı ziyaret edeceğini Dendias'a iletti.Öte yandan SKAI televizyonunun aktardığına göre, aynı konu için İspanya'nın Atina Büyükelçisi Enrique Viguera Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDAKİ YAKIN İLİŞKİ ATİNA'YI RAHATSIZ ETTİYunan tarafı, Avrupa devletlerinin silah sistemlerinin Ankara'ya ihraç edilmesi konusundan "memnun olmadığını" söylüyor.Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkilerden rahatsızlık duyan Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou, "Sosyalist İspanya Başbakanı, Avrupa Konseyi'nin genel tutumunu dikkate almalıydı." ifadesini kullandı.,,YUNANİSTAN NEDEN RAHATSIZAkdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamak isteyen Yunanistan, Türkiye'nin askeri olarak daha fazla güçlenmesini istemiyor.Türkiye'nin son dönemde yerli ve milli teknolojiler geliştirerek dünyadan adından söz ettiriyor olması Yunanistan'da sık sık konuşulan konulardan biri.Avrupa Birliği'nin arkasında durmasını isteyen Yunanistan, Türkiye'nin İspanya ile yeni bir uçak gemisi yapmasını engellemek için lobi faaliyetlerine de başladı.