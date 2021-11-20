  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu affetti: Açtığı 17 davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti. Böylelikle 4 milyon 460 bin TL’lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu affetti: Açtığı 17 davayı geri çekti
Ekleme: 20.11.2021 - 11:59 Güncelleme: 20.11.2021 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu affetti: Açtığı 17 davayı geri çekti
Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti. Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1’er milyon TL’den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı’daki patlama ve Uludere’deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan’ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan’ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye’ye gönderme suçlamaları oldu.

‘Kılıçdaroğlu kıymet bilmiyor’


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu’na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.
Erdoğan ile Sanchez arasındaki görüşme, Yunanistan'da yankılandı
Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması: Komşu bizi zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu affetti: Açtığı 17 davayı geri çekti
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın spekülasyonu boş çıktı: 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?
Türkiye günlerce konuşmuştu! Onur Alp Eker'in otopsi raporunda çarpıcı detay...
İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Mahkumlar için koronavirüs ev izni uzatılıyor! Üç formül gündemde...
İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde buluşacak
Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: 'İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler'
MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!
Erzurum'da şiddetli deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan infografili yanıt
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış
Erzurum'da 5.1'lik deprem
'Binali Yıldırım'la fotoğrafımı paylaştığım için İBB işten attı'
Pensilvanya'da 'zehirlenme' paniği: FETÖ'cüler kapıları kapattı iletişim kesti!
Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
Ticaret Bakanlığı önlem alacak: Araç ithalatında önemli gelişme

Ticaret Bakanlığı önlem alacak: Araç ithalatında önemli gelişme

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!