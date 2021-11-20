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CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile su faturası polemiğine girmesi kameralara yansımıştı. Vatandaş, İBB'nin suya yapılan zamlarına tepki göstererek "20 lira su parası ödüyordum, 2 gün önce 46 lira su faturası geldi." demiş, İmamoğlu ise vatandaşı "yalancılıkla" suçlamıştı. İmamoğlu'nun iftirasını ve vatandaşın haklı isyanını belgeleyen faturalar ortaya çıktı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
Ekleme: 20.11.2021 - 21:32 Güncelleme: 20.11.2021 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile su faturası polemiğine girmesi kameralara yansıdı.

Esnaf ziyareti esnasında CHP'li Emrem İmamoğlu'nu karşısında gören bir vatandaş, İmamoğlu'na evde tek başına yaşadığını belirterek, daha önce su faturasının 20 TL geldiğini
ancak son gelen faturasının 46 TL olduğunu söyledi. İmamoğlu ise vatandaşı yalancılıkla suçlayarak 'Yanlış bir şey söylüyorsun, böyle bir zam olması mümkün değil. Faturanı getir ilgilenelim bakalım' dedi.

Vatandaş ise su faturasının evinde olduğunu ve bir taksi tutup faturasını getirebileceğini belirterek, 'Ben yalan atmıyorum. Siz her şey daha güzel olacak diye bu şehrin başına geldiniz. Böyle mi olacaktı?' şeklinde yanıt verdi.



CHP'li İmamoğlu bu gelişmeler üzerine CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Özgür Erdem'in kartını vatandaşa vererek 'Sen faturanı ilçe başkanımıza getir, 3 yıl önceki faturanı da getir. O zaman kim haklıysa kamuoyu ve vatandaşın önünde özür dilesin' dedi.



VATANDAŞ HAKLI ÇIKTI

İmamoğlu'nun yalancılıkla suçladığı vatandaş haklı çıktı. Ulaştığımız bilgilerde vatandaşın faturasının videoda iddia ettiği gibi önce 22 TL geldiği, daha sonra ise 46 liraya çıktığı görüldü. Böylece İmamoğlu'nun 'yalancısın' sözleri iftira niteliği kazandı, vatandaşın iddiası kanıtlanmış oldu. Vatandaşa 'Sen faturanı ilçe başkanımıza getir, 3 yıl önceki faturanı da getir. O zaman kim haklıysa kamuoyu ve vatandaşın önünde özür dilesin' diyen İmamoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
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