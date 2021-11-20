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Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini aktardı. Koca, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." dedi.

Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
Ekleme: 20.11.2021 - 17:52 Güncelleme: 20.11.2021 - 18:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Salgına karşı en büyük aşı olurken, ülkemizde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte başarılı bir grafik çizen Türkiye'de ikinci doz aşı yaptıranların sayısı da gün geçtikçe artıyor.


'İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 50 MİLYONU GEÇTİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla iglili olarak yaptığı açıklamada, 'İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.' dedi
Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
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