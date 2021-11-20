Açık Cezaevi Korona İzinleri Uzatıldı Mı? Açık Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitiyor?

Açık Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitecek?



Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı?



izninin uzatılıp uzatılmayacağı sorusu son zamanlarda merak ettiğim ve dikkat ettiğim konulardan biri. Yeni taç zatürre salgını sırasında daha önce 9 kez uzatılan bu ruhsatların Kasım ayı sonunda tekrar uzatılıp uzatılmayacağı konusu gündeme geldi. Aynı zamanda tutuklu ve yakınları, '?' sorusunun yanıtını arıyor. Bu sırada gözleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün son dakikada yaptığı açıklamaya çevrildi. Peki? İşte...Ülkemde koronavirüs salgınından etkilenen 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkumlar, izinlerini 9 kez 30 Kasım'a kadar uzattı. Hapishaneye dönmeyenler kaçak olarak kabul edilecek.Kabinenin bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptığı önemli gündem maddelerinden biri de açık cezaevlerinden izinli tutuklular oldu. Salgının başlangıcında yoğunluğu azaltmak için 15 Nisan'da açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar ilk olarak 'tatil' amacıyla evlerine gönderildi. 31 Mayıs 2020'den bu yana dokuz kez uzatılan açık cezaevi izni 30 Kasım'da sona erecek.Bakanlar Kurulu toplantısında Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'ün bu konuyu gündeme getirdiği ve iznin uzatılmamasına karar verildiği bildirildi. Bugünden itibaren cezası bitenler cezaevine geri dönmeyecek. Ancak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaları henüz dolmamış olanları ve kalan cezalarını çekmeleri gerektiğini bildirir. Geri dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında tutuklama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar, suçluların cezaevine geri dönmeleri için usule ilişkin bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Bakan Gül'ün girişinde, bu süreçte vicdani davranan gardiyanların evlerine gitmediklerini, ailelerinden ayrı olarak 14 gün çeşitli yerlerde karantinaya alındıklarını ifade ettiği bildirildi. Aynı zamanda hükümetin önümüzdeki dönemde gardiyanların özlük haklarının geliştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapacağı bildiriliyor.