Okul yarıyıl tatiline girdikten sonra hem öğrenciler hem de veliler okulun ne zaman başlayacağını bilmek isterler. Araştırılmak. 12 Kasım'da başlayan tatil sona eriyor. İlk aradan sonra okulda yüz yüze danışmanlık Devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021-2022 takviminde tatil tarihleri ​​de yer alıyor. Peki 22 Kasım Pazartesi Okul Var Mı? Ara Tatil Ne Zaman Bitiyor? Okullar Ne Zaman Açılıyor?

Ara Tatil Ne Zaman Bitiyor?



Yarıyıl Tatili Ne Zaman?



İkinci Ara Tatil Ne Zaman?



Okullar Ne Zaman Kapanacak?



Uzaktan Eğitime Geçilecek Mi?



Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 takvimine göre bu yılın ilk ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilde öğrenciler ders çalışırken dinlenirler. Ara tatil öğrencileri en mutlu etse de veliler salgın döneminde 9 günlük eğitim tatilinden de memnun kaldı. Pekiİlk ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlar ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erer. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü derslere başlayacak.İlk dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.MEB takvimine göre 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında yapılacak.İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir. Öğrenciler 3 aylık yaz tatiline 17 Haziran'da final not dökümü ile başlayacak.Ara tatilin ardından öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nda uzaktan eğitime geçilmeyeceği belirtilmişti.