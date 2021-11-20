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20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 20 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ekleme: 20.11.2021 - 19:22 Güncelleme: 20.11.2021 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:



Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI:

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 19 Kasım tarihinde 23 bin 810 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 oldu. Vaka ve vefat sayısına ilişkin en güncel veriler korona tablosu ile belli oluyor. Peki 19 Kasım koronavirüs tablosu kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!

KORONAVİRÜS TABLOSU 19 KASIM 2021

Bir günde toplam 356 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 749 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,52 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 200 bin 467'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

'BUNLARI DİKKAT ALMALIYIZ' DİYEREK UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim.' ifadelerini kullandı.
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