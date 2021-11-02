Uydu görüntüleri ortalığı karıştırdı: Sınırda hareketlilik! ABD, Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas geriliminin ardından Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarında askeri hareketlilik yaşandığı iddia edildi. Bölgeden gelen uydu görüntülerine göre; Ukrayna ve Belarus sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarında tankların, zırhlı birliklerin ve kundağı motorlu topçuların yanı sıra kara birliklerinin konuşlandırıldığı görülüyor.PENTAGON: YAKINDAN İZLİYORUZPentagon sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un durumu yakından izlediğinin altını çizdi. ABD'li yetkililer Washington Post'a bölgedeki gelişmelerden dolayı endişe duyduklarını belirtti.KREMLİN'DEN YALANLAMARusya'nın Belarus ile sınırında yer alan Smolenskaya bölgesindeki Elnya şehrinden olduğunu söylediği uydu görüntülerine atıfla, Rus güçlerinin Ukrayna sınırına yığıldığını yazan Amerikan siyaset dergisi Politico'nun söz konusu haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov'dan, Washington Post'un da yakın geçmişte aynı iddiayı gündeme getirmiş olmasını değerlendirmesi istendi.Peskov, sorular karşısında, "Bu yayınların kalitesi düşünülünce yorum dahi yapmaya değmeyeceğini söyleyebilirim. Genel olarak söz konusu yayınları dikkate almaya değmeyeceğini düşünüyorum, zira sizler de gördünüz ki Ukrayna sınırından bahsetmelerine rağmen Belarus sınırının görüntülerini veriyorlar" dedi.'SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR'Kremlin Sözcüsü bunun yanında, "Askeri teçhizatımızı ya da ordu güçlerimizi Rusya Federasyonu toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmak, sadece bizi ilgilendiren bir konu, bizim bileceğimiz iş" vurgusunu yaptı.UKRAYNA: İLAVE KONUŞLANDIRMAYA RASTLAMADIKUkrayna Savunma Bakanlığı ise 'ilave bir konuşlandırılmaya rastlamadık' açıklamasında bulundu ve görüntülerin 'psikolojik eylemlerin bir unsuru' olabileceği iddiasında bulundu.