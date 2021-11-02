TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

TOKİ alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor.Alt gelir grubu için en uygun 166 bin 470 liraya konut satışı gerçekleşiyor.AFYON253 konut, 14 dükkanEn ucuz: 191.103 liraEn pahalı: 265.994 liraBARTIN108 konutEn ucuz: 193.067 liraEn pahalı: 347.849 liraELAZIĞ22 konutEn ucuz: 193.149 liraEn pahalı: 206.142 liraERZİNCAN64 konutEn ucuz: 176.522 liraEn pahalı: 354.023 liraİZMİR141 konutEn ucuz: 336.761 liraEn pahalı: 544.849 liraKARS153 konutEn ucuz: 249.029 liraEn pahalı: 478.223 liraKİLİS32 konutEn ucuz: 166.470 liraEn pahalı: 242.865 liraKOCAELİ10 konutEn ucuz: 210.258 liraEn pahalı: 226.765 liraVAN49 konutEn ucuz: 182.250 liraEn pahalı: 931.284 lira