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TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

TOKİ, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konutları satışa çıkardı. Uygun fiyatlarla satışa çıkan konutlar istenildiğinde taksitle de alınıyor.

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira
Ekleme: 2.11.2021 - 11:57 Güncelleme: 2.11.2021 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira
TOKİ alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor.

Alt gelir grubu için en uygun 166 bin 470 liraya konut satışı gerçekleşiyor.

AFYON
253 konut, 14 dükkan
En ucuz: 191.103 lira
En pahalı: 265.994 lira

BARTIN
108 konut
En ucuz: 193.067 lira
En pahalı: 347.849 lira

ELAZIĞ
22 konut
En ucuz: 193.149 lira
En pahalı: 206.142 lira

ERZİNCAN
64 konut
En ucuz: 176.522 lira
En pahalı: 354.023 lira

İZMİR
141 konut
En ucuz: 336.761 lira
En pahalı: 544.849 lira

KARS
153 konut
En ucuz: 249.029 lira
En pahalı: 478.223 lira

KİLİS
32 konut
En ucuz: 166.470 lira
En pahalı: 242.865 lira

KOCAELİ
10 konut
En ucuz: 210.258 lira
En pahalı: 226.765 lira

VAN
49 konut
En ucuz: 182.250 lira
En pahalı: 931.284 lira
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TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira
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