TGB Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak dün Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu’na demirlemişti.AMERİKAN ASKERLERİNE PROTESTOTürkiye Gençlik Birliği, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.O anın görüntüsünü de paylaşan TGB, "Kanlı postallarıyla gelip vatan toprağımızı kirletemezler. Amerikan askeri, milyonlarca Müslümanın katilidir ve Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin baş destekçisidir. ABD'nin kaos planlarına geçit yok!" notunu düştü.