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Squid Game Token (SQUID) ile akıl almaz vurgun! Her şey dakikalar içinde oldu

Dünya, Netflix'in popüler Güney Kore dizisi Squid Game'den ilham alınarak çıkarılan kripto para ile yapılan dolandırıcılığı konuşuyor. Bir ay önceki fiyatı 0,012 dolar olan Squid Game Token’ın (SQUID) fiyatı 2 bin 850 dolara fırlayınca kripto para piyasalarında tüm gözler SQUID'e dönmüştü. Ancak SQUID token alan yatırımcılar ellerindeki kripto paraları satamayınca ‘Squid Game Token’ projesinin dolandırıcılık olduğu daha ilk anda konuşulmaya başlandı.

Squid Game Token (SQUID) ile akıl almaz vurgun! Her şey dakikalar içinde oldu
Ekleme: 2.11.2021 - 14:39 Güncelleme: 2.11.2021 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Squid Game Token (SQUID) ile akıl almaz vurgun! Her şey dakikalar içinde oldu
Squid Game dizisinden ilham alınarak geliştirilen kripto para projesi dünyada büyük ilgi çekti. Squid Game Token (SQUID) kısa sürede ani artışlar kaydederek 1 dolar bile olmayan fiyatı 2.850 dolar seviyesine yükseldi. Ancak elinde SQUID token bulunduranlar ellerindeki kripto paraları satamayınca olanlar oldu.

IMDB puanı 8,1 olan ve Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanana giren Güney Koreli bir drama dizisi Squid Game yaklaşık 1,5 ayda oldukça popülerleşti.

1 DOLAR BİLE OLMAYAN FİYATI 2800 DOLARI AŞTI

Tüm bunlarla beraber diziden esinlenerek oluşturulan Squid Game Token'ın (SQUID) çok kısa sürede 0,012 dolar olan fiyatı 2.800 doları aşarak piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaştı.

SQUID ALANLARIN SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜ: ALIM-SATIM DURDU

Bu yükselişlerin ardından Token üzerinde alım-satım işlemleri durdu. Elinde SQUID Token bulunduranlar fiyat artışına sevinse de ellerindeki kripto paraları satamadı.

SQUID TOKEN SADECE DAKİKALAR İÇİNDE YÜZDE 99,99 DEĞER KAYBETTİ

SQUID Token'in daha sonra dakikalar için 99,99 değer kaybetmesi ise projenin dolandırıcılık olduğu kripto para piyasalarında en çok konuşulan başlıklardan birisi oldu.

TOKEN İLE SQUİD GAME OYUNLARI ONLİNE OYNANACAKTI

Yaratıcıları SQUID kripto parasıyla, oluşturulacak platformda Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını ifade etmişti. Projeye göre yarışmalarda toplanan paranın yüzde 90'ı kazananın, kalanı ise geliştiricilerin olacaktı. SQUID'i satamayan insanlar, projenin 'dolandırıcılık' olabileceği hakkında şüphe duymaya başladılar.

Squid Game Token projesinin sahipleri bu kripto para ile Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını ifade etmiş, yarışmalarda toplanan gelirin yüzde 90'ının kazanana, kalan yüzde 10'luk gelirin ise geliştiricilerin olacağını ifade etmişti.

PROJENİN GELİŞTİRİCİLERİ TELEGRAM'DAN KONUŞTU: DEPRESYONDAYIZ

Squid Game Token projesinin geliştiricileri konuya ilişkin Telegram üzerinden açıklama yaptı. Artık proje üzerinde çalışmak istemediklerini belirten geliştiriciler, 'Son günlerde Twitter hesabımız ve akıllı kontratlarımız hacklenmek istendi. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyona girdik. Stres yükünün altında eziliyoruz. Bu nedenle artık bu projede çalışmak istemiyoruz' açıklamasında bulundu.

UZMANLAR TEMELSİZ KRİPTO PARALAR İÇİN UYARMIŞTI

Kripto para konusunda uzmanlar, bu tarz projelerin dolandırıcılık olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Örneğin, SQUID Token'da alınan kripto paraların satılamaması bunun en büyük örneği olarak dikkat çekti.

SQUID GAME TOKEN'IN WEB SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ORTADAN KALKTI

Analistler, SQUID Token Projesi için oluşturulan web sitesinin bir çok yazım ve dilbilgisi hatası içerdiğini belirterek bu durumdan şüphelenilmesi gerektiğini ifade ederken, SQUID Token web sitesi ve sosyal medya hesapları biranda ortadan kalktı.

'YATIRIMCILAR DÜŞÜŞTEN ÖNCE HIZLI BİR KAR UMARAK KRİPTO DÜNYASINA GİRİYOR AMA…'

Cornell Üniversitesi Ekonomisti Eswar Prasad BBC'ye verdiği demeçte Profesör Prasad, neredeyse hiçbir düzenleyici ve denetleyici olmadığı için alıcıların kripto para satın alırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Prasad, 'Yatırımcılar fiyatlar düşmeden hızlı bir kar umarak kripto dünyasına giriyor. Ancak kripto dünyası dolandırıcılık olaylarına çok açık' diye konuştu.

'HERHANGİ BİR DÜZENLEME VE TESPİT OLMAKSINIZ LİSTELENİYORLAR'

Singapur merkezli kripto şirketi Openmining'den Jinnan Ouyang, 'Günümüzde yeni kripto paralar, oluşturuldukları ilk gün, herhangi bir düzenleme veya durum tespiti olmaksızın merkezi olmayan borsalarda listelenebiliyor. Dikkat edin herhangi bir gündemi birinden kripto para satın alıyor olabilirsiniz' diye konuştu.

KISA NOT: TOKEN NEDİR?

Token, var olan bir blokzincirde bulunan birim değeri ifade ediyor. Token'ların kendi blokzincirleri bulunmadığından, mevcut bir kripto para (Coin) biriminin alt yapısını kullanarak, o kripto paranın blokzincirine bağımlı olurlar.
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