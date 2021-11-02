Sosyal medyada görülmemiş dilencilik! Twitch yayıncısı Didem Şener 'kist ameliyatı olacağım' deyip göğüslerini büyüttü

Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar,her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağışalabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.KİST AMELİYATI OLACAĞIMTepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulamaüzerinden 'Kist ameliyatı olacağım' başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyatparası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener'in topladığı paralarlagöğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.'YAPTIĞIM DOĞRU DEĞİLDİ'Hürriyet'te yer alan habere göre, ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan DidemŞener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek 'O video benim ilk yayınlarımdan biri vetamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden.Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik,çünkü 20-30 izleniyordum.YAPTIĞIM ŞEY DOĞRU MU HAYIR, DEĞİLKist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil,direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diyedüşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil.Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barınınbaşlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım' dedi.15 MİLYON GÜNLÜK İZLEYİCİTwitch, Haziran 2011'de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için JustinKan ve Emmett Shear tarafından kuruldu.Youtube benzeri bir video paylaşım sitesi olan Twitch'te, site üyeleri platform üzerinden canlıyayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.Twitch, Eylül 2014 tarihinde Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alındı. Temmuz2020'de açıklanan rakamlara göre, Twitch'in yaklaşık 7.5 milyon aktif yayıncısı var. Yayıncılarınvideoları günlük 15 milyon kez izleniyor. Aylık kullanıcı sayısı ise 140 milyon kişi.