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Sosyal medyada görülmemiş dilencilik! Twitch yayıncısı Didem Şener 'kist ameliyatı olacağım' deyip göğüslerini büyüttü

Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte duygu sömürüsü yaparak para toplayan sanal dilenciler de ortaya çıktı. Her gün yeni mağduriyetlerin oluştuğu sanal dünyada kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikayet konusu oldu. Son olarak Twitch platformunda yayın yapan Didem Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden "Kist ameliyatı olacağım" diyerek topladığı bağışla göğüslerine silikon taktırdı

Sosyal medyada görülmemiş dilencilik! Twitch yayıncısı Didem Şener 'kist ameliyatı olacağım' deyip göğüslerini büyüttü
Ekleme: 2.11.2021 - 09:34 Güncelleme: 2.11.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada görülmemiş dilencilik! Twitch yayıncısı Didem Şener 'kist ameliyatı olacağım' deyip göğüslerini büyüttü
Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar,
her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış
alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.

KİST AMELİYATI OLACAĞIM
Tepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulama
üzerinden 'Kist ameliyatı olacağım' başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat
parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.
Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener'in topladığı paralarla
göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.

'YAPTIĞIM DOĞRU DEĞİLDİ'

Hürriyet'te yer alan habere göre, ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem
Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek 'O video benim ilk yayınlarımdan biri ve
tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden.
Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik,
çünkü 20-30 izleniyordum.

YAPTIĞIM ŞEY DOĞRU MU HAYIR, DEĞİL
Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil,
direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye
düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil.
Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının
başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım' dedi.

15 MİLYON GÜNLÜK İZLEYİCİ
Twitch, Haziran 2011'de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Justin
Kan ve Emmett Shear tarafından kuruldu.
Youtube benzeri bir video paylaşım sitesi olan Twitch'te, site üyeleri platform üzerinden canlı
yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.

Twitch, Eylül 2014 tarihinde Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alındı. Temmuz
2020'de açıklanan rakamlara göre, Twitch'in yaklaşık 7.5 milyon aktif yayıncısı var. Yayıncıların
videoları günlük 15 milyon kez izleniyor. Aylık kullanıcı sayısı ise 140 milyon kişi.
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Sosyal medyada görülmemiş dilencilik! Twitch yayıncısı Didem Şener 'kist ameliyatı olacağım' deyip göğüslerini büyüttü
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