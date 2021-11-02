Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

Kayseri'de geçirdiği menüsküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan Gümüş Bozkurt'un (83) torunu Kübra Kolkıran, yakalandığı koronavirüsü, ailesi ve teyzelerine de bulaştırdı. Gümüş Bozkurt tek başına yaşamasına rağmen evleri yakın olduğu için her gün gidip bakımını yapan çocukları da hastalığı annelerine bulaştırma korkusuyla, yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesiyle, Rus uyruklu Maya Karimova'yı bakıcı olarak tuttu.GÖRÜNTÜLÜ ARADIKLARINDA ANNELERİNİN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA...Bozkurt'un çocukları, telefonla görüntülü olarak aradıklarında, "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları veren Karimova, karantinalarının bitmesinin ardından da bir süre daha eve gelmemelerini hastalığı tamamen atlatıp öyle gelmelerini söyledi.EVE DÖNDÜKLERİNDE ANNELERİNİ TANIYAMADILAR15 gün sonra eve giden çocukları, Gümüş Bozkurt'un 15 kilo verdiğini ve adeta iğne-ipliğe döndüğünü gördü. Bakıcının tatlı diline inanan aile, Gümüş Bozkurt'un hiç konuşmamaya başladığını ve çok zayıfladığını görünce şüphelendi. Bunun üzerine Kübra Kolkıran eve kamera yerleştirince, korkunç gerçek ortaya çıktı.YASTIKLA BOĞMAYA KALKIŞMIŞYaşadıklarını anlatan Kübra Kolkıran, "Kamera görüntülerinde, anneannemin yatarken belirli aralıklarla sağa sola çevirmesi gerekirken, bunların hiçbirini yapmadığını ve sürekli telefonda sevgilisi ile konuştuğunu gördük. Bu görüntüleri izleyince işine hemen son verdik.Teyzem anneannemin altını değiştirince morlukları fark etti. Anneannem bakıcının ayrıldığını anlayınca tekrar yemeye içmeye ve konuşmaya başladı ve bize bakıcı kadının korkusundan konuşamadığını belirterek, "Komşular sesimi duymasın diye ağzımı yastık ve yorganla kapatıyordu.Beni kaldırıp kaldırıp yatağa çarparak dövüyordu. Sıkıca tutup yumruk atıyordu. Tuvaletimi yapmayayım diye aç bırakıyordu" dedi.15 gün boyunca kalp ilaçlarını vermemiş. Evde rahat olabilmek için sürekli uyku ve sinir hapı vermiş. Eziyet olsun diye sabaha karşı saat 4'te banyo yaptırıyormuş.SUSUZ KALDIĞI İÇİN KAN GELDİBacaklarını morartmış. Anneannem susuz kaldığı için idrarından kan geldi. Az daha böbrekleri iflas edecekmiş. Şikayetçi olduk.Anneanneme virüs bulaştırmayalım, zarar vermeyelim derken istemeden daha büyük zarar vermişiz.Kimse annesini yalnız bırakmasın.Maya Karimova'yı tavsiye eden tanıdıklarımız böyle bir sorun yaşamadıklarını ancak kendi hastalarının da aniden kalp krizinden öldüğünü söylediler" dedi.