PKK elebaşları bir bir dökülüyor: AB'yi ifşa edip CHP'ye 'Aferin' çektiler

Terör örgütü PKK'nın elebaşları son günlerde yaptıkları açıklamalarla işbirlikçilerini bir bir deşifre etmeye devam ediyor. Terörist Duran Kalkan AB ülkelerinin terör faaliyetlerini desteklediğini ve silah bırakmamaları için kendilerine baskı yaptığını itiraf ederken bir diğer terör örgütü yöneticisi Mustafa Karasu ise sınırlarımızı teröristlerden koruyacak ve terör unsurlarını kaynağında yok edecek tezkereye 'HAYIR' diyen CHP'ye "Aferin" çekerek "Çok iyi oldu. Güzel bir iş yaptılar" dedi.

Terör örgütü PKK'nın sınırlarımız dışında yok edilmesini sağlayacak tezkereye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Hayır" diyen CHP'ye PKK'dan "Aferin" geldi. Terör örgütü elebaşları son iki günde verdikleri röportajlarda hem uluslararası işbirlikçilerini ifşa etti hem de CHP'nin operasyon tezkeresine ret oyu vermesini takdir ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nu güzelledi. İşte detaylar...SON DAKİKA | TERÖRİST DURAN KALKAN İŞBİRLİKÇİ DEVLETLERİ İFŞA ETTİBölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinden emir aldıklarını itiraf etti. Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." dedi."AVRUPA BİZE ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ DAYATTI"PKK elebaşı, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik." ifadelerini kullandı.Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dedilerTERÖRİST KARASU'DAN CHP'YE "AFERİN"CHP bilindiği gibi TBMM'de Suriye ve Irak tezkeresine HDP ile birlikte 'Hayır' oyu verdi. CHP'nin ret kararına HDP'nin ardından terör örgütü PKK'dan da övgüler geldi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin 'Evet' demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek "Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır. Çok iyi oldu." dediPKK'YA OPERASYONA "HAYIR" DİYEN CHP'YE HDP'DEN DE TEŞEKKÜR GELDİHDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP'nin 'Hayır' oyu kararına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında CHP'ye teşekkür etmiş ve "CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu teskereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.