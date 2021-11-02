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Öğretmenden sınıfın ortasında 'Cebimde bıçak var' tehdidi: Öğrenciler soluğu karakolda aldı

Ankara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum" diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öğretmenden sınıfın ortasında 'Cebimde bıçak var' tehdidi: Öğrenciler soluğu karakolda aldı
Ekleme: 2.11.2021 - 19:14 Güncelleme: 2.11.2021 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenden sınıfın ortasında 'Cebimde bıçak var' tehdidi: Öğrenciler soluğu karakolda aldı
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir buçuk yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı. Öğretmenin öğrencisi ile tartıştığı anlara ilişkin başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrenciler "cebimde bıçak var sana saplamıyorum" diyen felsefe öğretmenini kayda aldı
Ankara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine 'Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum' diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Okuldan çıkarken öğrencilerin alkışlarla tepki gösterdiği öğretmen Y.T. gazetecilere, 'Ben suçsuzum. Müdürüm basına konuşmamamı söyledi' diye konuştu. Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

Videoda öğretmen Y.T'nin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun" dediği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu duyuldu.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYET ETTİLER
Görüntü sosyal medyada yayılırken, öğrenciler A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y. öğretmen hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' iddiasıyla şikayette bulundu. Karakola giderek ifade veren öğrenciler, öğretmenin ders sırasında sürekli kendilerine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, cebinde de bıçak taşıdığını iddia etti.

Şikayetçi öğrenciler, karakoldaki ifadelerinin ardından ekip aracıyla tekrar okula bırakıldı.

'ŞİDDET GÖSTERİYOR'
Öğrencilerden Ö.T.A. "Ders esnasında olur olmaz küfürler ediyor. Ders anlatırken çok fazla şiddet gösteriyor. O gün de şiddetli küfür eşliğinde sınıfa girdi. 'İyi kopya çekmişsiniz' dedi. Öğrenciler de üstüne yürüdü, sinirlenmeye başladı. 'Cebimde bıçak var, çekerim' dedi" diye konuştu.

'BASINA KONUŞAMAM'
Okuldan çıkarken öğrencilerin alkışlarla tepki gösterdiği öğretmen Y.T. ise gazetecilere, "Ben suçsuzum. Müdürüm basına konuşmamamı söyledi" diye konuştu.

Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.
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