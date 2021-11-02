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Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu!

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.

Ekleme: 2.11.2021 - 10:49 Güncelleme: 2.11.2021 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu!
Naci Ağbal, 7 Kasım 2020’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanmıştı.

Ağbal, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA MÜŞAVİR OLDU

Naci Ağbal'a ekonomi yönetiminde yeni bir görev verildi.

Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakanlık müşavirliğine atandı.

SOSYAL MEDYADA DA DEĞİŞTİRDİ

Ağbal, resmi sosyal medya hesabının bio’suna da yeni görev bilgisini ekledi.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal; TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi.

Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

Naci Ağbal 7 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

Ağbal, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile görevini Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na devretti.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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