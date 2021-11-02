Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Uzaktan eğitim...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Mahmut Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" ifadelerini kullandı." dedi. Bakan Özer, eğitim bütçesine de vurgu yaptı. İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır.' dedi.



BAKAN MAHMUT ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz' ifadelerini kullandı.



EĞİTİMDE KARARLILIK MESAJI



Bakan Özer, 'Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz.' diye konuştu.



