Millet İttifakı'nda 'tezkere' krizi büyüyor! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'İHANET' savunması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL TEZKERE AÇIKLAMASI: EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZHDP ile birlikte Suriye-Irak tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken bir açıklama gelmişti. Kılıçdaroğlu, tezkereye 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ: CHP'NİN DURUMU TARTIŞILIRCHP liderinin açıklamasına İYİ Parti'den ilk tepki ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark olmadığını belirterek, "Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır. CHP, 'evet demek Cumhuriyet'e ihanet' sözünü izah etmeli. bu açıklama bir sorundur. Partimizi ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste (akıl yoksunu) olmak lazım." diye konuştu.CHP, DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTIİYİ Parti'nin 'tezkere' restinden sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan yeni bir açıklama geldi. Öztrak, "Sözümüzün muhatabı bellidir" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak söz konusu açıklama Millet İttifakı'ndaki krizi bitirmedi ve İYİ Parti kanadından yeni bir açıklama daha geldi.İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİİYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, tezkere krizine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, "Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır.'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir." ifadelerini kullandı.