MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'dan Mansur Yavaş'a zor soru!

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Mansur Yavaş'ın "Benim çılgın projelerim yok,en çılgın projem Ankara'ya 'Huzur' getirmek." sözlerine karşılık zor bir soru yöneltti. Baştuğ, Mansur Yavaş'a "Ankara'da her saatte trafik sorunu yaşayan iki milyon huzursuz insan;"Huzur Projeniz"in dışında mı kalıyor?" sorusunu sordu.