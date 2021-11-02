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Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 2 Kasım 2021 Salı günü ve sonrasını takip eden 4 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki 5 gün hava durumu nasıl olacak?

Ekleme: 2.11.2021 - 01:16 Güncelleme: 2.11.2021 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayımladı. Buna göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Muğla hariç) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, (Yozgat hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Antalya, Isparta ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Antalya çevreleri, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya il geneli, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 23°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ve Sivas çevreleri, gece saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KARS 3°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA 8°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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