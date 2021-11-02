Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayımladı. Buna göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Muğla hariç) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, (Yozgat hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Antalya, Isparta ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Antalya çevreleri, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklığının, Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya il geneli, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 16°C, 25°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 16°C, 23°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ve Sivas çevreleri, gece saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKONYA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİVAS 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.GÜMÜŞHANE 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 4°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKARS 3°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluMALATYA 8°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN 7°C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 13°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı