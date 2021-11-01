Menisküs Yırtığı İyileşir Mi? Menisküs Yırtığına Ne İyi Gelir? İşte Menisküs Yırtığı Egzersizleri

Menisküs Nedir?



Menisküs Neden Olur?



Menisküs Nasıl Anlaşılır?



Menisküs Yırtığı Belirtileri Nelerdir?



Menisküs Yırtığı İlerler Mi?



Menisküs Yırtığına Ne İyi Gelir?



Menisküse İyi Gelen Egzersizler



, dizlerde sık sık meydana gelen kıkırdak yaralanmasıdır. Menisküs, sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya karşı korur. Menisküste oluşan bir menisküs yırtığı, ciddi kişisel ağrılara neden olabilecek kadar faydalı bir işleve sahiptir. Bu nedenle diz ağrısı durumunda doktora görünmek için vakit kaybetmemeniz önerilir. Vakit geciktiğinde gözyaşları artacak ve ağrılar artacaktır. Peki? İşteMenisküsün ne olduğunu anlatmak istiyoruz çünkü diz ağrısı çeken kişiler direkt olarak menisküs yırtığını düşüneceklerdir. Menisküs yırtıkları genellikle sporla uğraşan gençlerde özellikle vurulduğunda görülür. Tedavi edilmeyen bir menisküs yırtığı, bir sporcunun spor kariyerine son verebilir. Bu nedenle yırtık menisküs tedavi edilmelidir. Menisküs, insanların genel olarak düşündüğü bir hastalıktır. Ancak menisküs aslında diz bölgesindeki kıkırdağı koruyan önemli bir yapıdır. Ancak çeşitli nedenlerle (kazalar, düşmeler, çarpmalar gibi) menisküs yırtıkları başlıca rahatsızlıktır. Menisküs yırtığı günlük hayatta pek çok insanda meydana gelir ve şiddetli ağrılara neden olabileceği için bir an önce tedavi edilmelidir.-Sporda sert temas-Dize tekme almak-Düşme-Çarpma-Atlama-Yaşın ilerlemesi-Dizde kireçlenme-Trafik kazaları-Sürekli ayakta durma-Ağır taşıma-Gövdenin ağırlığının dize verilmesi-Dize darbe alınmasıDiz ağrısının nedenleri çok çeşitli olabilir. Bu nedenle diz ağrısının menisküs olup olmadığının nasıl anlaşılacağı önemli bir konudur. Her ağrı yırtık bir menisküsten kaynaklanmaz. Ancak yırtık menisküs nedeniyle diz aynı zamanda şiş ve ağrılı olacaktır. Diz eklem ağrısının menisküs ağrısı olduğunu gösteren birkaç nokta şu şekilde sıralanabilir:-Bacak bükerken zorlanma,-Dizde sürekli ağrı,-Dizde sıkışma hissiYırtık menisküs 65 yaş üstü insanların %40'ında bir sağlık sorunudur. Menisküs yırtıkları genellikle darbe sonucu oluşur ve yaşla birlikte de görülebilir. Yırtık bir menisküsün neden olduğu diz ağrısını anlamak için bazı tekniklerden daha önce bahsetmiştik. Bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız, bir doktora görünmeniz önerilir.Menisküs yırtıkları birçok belirti gösterir. Menisküs yırtığı belirtilerini anlayarak diz ağrısının menisküsle ilişkili olup olmadığını anlayabilirsiniz. Menisküs yırtılmasının başlıca belirtileri şunlardır:-Dizden sesler gelmesi,-Şişme ve sertlik,-Dizde ağrı,-Dizi bükememek,-Dizde kilitlenmeMenisküs yırtıkları olan kişiler, menisküs yırtığının ilerleyip ilerlemeyeceğini bilmek isterler. Yırtık bir menisküs tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavi süresi gözyaşı sıvısına ve hastanın durumuna göre değişmektedir. Ancak menisküs yırtığı tedavisi ortalama 4 ila 6 hafta sürer. Tedavi edilmeyen menisküs yırtıkları ilerleyebilir.Menisküs ağrısından şikayet eden kişiler arasında iç menisküs yırtıklarına neyin iyi geldiğini araştıran çok az kişi vardır. Medial menisküs yırtılmasına iyi gelen bazı doğal yöntemler vardır. Bu yöntemleri evde uygulayarak ağrılarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. İç menisküs yırtılmasına neden olan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:Doku hasarı olan kişiler için önerilen zencefil, iç menisküs yırtıklarına da iyi gelmektedir. Dizlerinize zencefil suyu sürebilirsiniz. Zencefil suyu menisküs yırtığı ağrısına iyi gelir. Genel olarak konuşursak, kemik ve kas yapısını korumak için düzenli olarak zencefil çayı içilmesi önerilir.Yırtık menisküs için bitkisel tedavilerden biridir. Menisküs yırtıkları için mide rahatsızlıklarında yaygın olarak kullanılan rizomları da kullanabilirsiniz. Adaçayı ile yapılan bitki çayı dizdeki hücre hasarını onarabilir. Andız kökünden yapılan bitki çayı düzenli olarak tüketilmelidir. Ayrıca soğutulmuş açelya suyu ile dizlerinize masaj yapabilirsiniz.Elma Sirkesi diz ödeminden kurtulmanın doğal yollarından biridir. Potasyum içeriği yüksek olan elma sirkesi vücuttaki potasyum içeriğini düzenleyerek ödemi tamamen ortadan kaldırabilir. Bir bardak suya 2 yemek kaşığı organik elma sirkesi ekleyin ve günde bir veya iki kez için. Havluyu sirkeli sıcak suda da ıslatabilir ve havluyu dizlerinize sarabilirsiniz.Menisküs yaralanmaları için diz güçlendirme egzersizleri önerilir. Doktorunuzun önerdiği şekilde egzersiz yapmak ağrı ve şişliği azaltabilir. İşte menisküs ağrısına iyi gelen bazı egzersizler:-Yerde oturur pozisyonda durun, bir havluyu sarın ve dizlerinizin altına koyun. Herhangi bir elin yardımı olmadan, kağıt rulosunu ezmeye çalışarak dizlerinize bastırın. 5'e kadar saydıktan sonra çalışmayı bitirin.-Sırtüstü pozisyonda, dizlerinizi bükmeden yere yatın ve bacaklarınızı 45 derecelik bir açıyla yukarı kaldırın. 5'e kadar saydıktan sonra bacaklarınızı gevşetin. Bunu dizlerinin üzerinde yap.-Bir sandalyeye oturun ve dizlerinizi düz tutarak 5'e kadar sayın. Ardından dizlerinizi yere koyun. Bunu dizlerinin üzerinde yap.