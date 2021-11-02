İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Gayrettepe metro istasyonunda tepki çeken görüntü...

Alınan bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyenmerdivenler arızalandı.İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyrukoluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluknormale döndü.SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDIMağdur vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Twitter'da yer alan bazıyorumlar şu şekilde:Söğütlüçeşme yönünden gelip Gayrettepe'de M2'ye aktarma yapmaya çalışanlarımerdivenleri kapatıp asansöre mahkum ederek inanılmaz uzun bir kuyrukoluşmasına ve vakit kaybına neden oluyorsunuz. Bunu acil çözmeniz gerek!Gayrettepe metrodaki asansör kuyrugu rezillik günlerdir böyle biri bir el atsınGayrettepe metroya inen kapıyı neden kapattınız? Tam iş saatinde zaten 400metrelik zaman alan yolu daha da uzatmak için mi? Asansörler çok yavaş inilecektek kapıyı da kapatıyorsunuz bir tane de görevli yok!DÜN DE TAKSİM'DE AYNI GÖRÜNTÜLER VARDIDün de İstanbul'un en işlek yeri olan Taksim'de benzer görüntüler ortaya çıkmış, yürüyenmerdivenleri kullanmayan vatandaşlar duruma tepki göstermişti.