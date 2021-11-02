İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Gayrettepe metro istasyonunda tepki çeken görüntü...
İstanbul'da ulaşım sorunu her geçen gün daha da büyüyerek kriz boyutuna gelmiş durumda. Son olarak Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu oluştu, yolcular isyan etti.
Alınan bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyen
merdivenler arızalandı.
İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyruk
oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.
Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluk
normale döndü.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Mağdur vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Twitter'da yer alan bazı
yorumlar şu şekilde:
Söğütlüçeşme yönünden gelip Gayrettepe'de M2'ye aktarma yapmaya çalışanları
merdivenleri kapatıp asansöre mahkum ederek inanılmaz uzun bir kuyruk
oluşmasına ve vakit kaybına neden oluyorsunuz. Bunu acil çözmeniz gerek!
Gayrettepe metrodaki asansör kuyrugu rezillik günlerdir böyle biri bir el atsın
Gayrettepe metroya inen kapıyı neden kapattınız? Tam iş saatinde zaten 400
metrelik zaman alan yolu daha da uzatmak için mi? Asansörler çok yavaş inilecek
tek kapıyı da kapatıyorsunuz bir tane de görevli yok!
DÜN DE TAKSİM'DE AYNI GÖRÜNTÜLER VARDI
Dün de İstanbul'un en işlek yeri olan Taksim'de benzer görüntüler ortaya çıkmış, yürüyen
merdivenleri kullanmayan vatandaşlar duruma tepki göstermişti.