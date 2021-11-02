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İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon devrildi, Trafik kilitlendi! İşte ilk görüntüler...

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Trafik sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon devrildi, Trafik kilitlendi! İşte ilk görüntüler...
Ekleme: 2.11.2021 - 09:30 Güncelleme: 2.11.2021 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon devrildi, Trafik kilitlendi! İşte ilk görüntüler...
Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii 'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi. 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.



Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.



Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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