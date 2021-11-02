İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon devrildi, Trafik kilitlendi! İşte ilk görüntüler...

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii 'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi. 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.