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İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'

Yıllardır 'Atatürk' şemsiyesi altında vatandaşların oylarını sömüren parti CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek adam rejimini eleştireyim derken kemalistleri kızdırdı. Suriye'deki katil Esed'den konuyu açarak tek adamlığı eleştiren İmamoğlu, lafı Mustafa Kemal Atatürk'e getirdi.

İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'
Ekleme: 2.11.2021 - 16:24 Güncelleme: 2.11.2021 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı bir konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı. Suriye'deki katil Esed'den bahseden İmamoğlu, tek adam rejmini eleştirdi. Konuyu Mustafa Kemal'e getiren CHP'li İmamoğlu, kemalistleri kızdıracak sözler söyledi.

'Mustafa Kemal Atatürk bile olsa...'

Suriye'de Esed'in bir dönem çok sevilen bir lider olduğunu söyleyen İmamoğlu, şimdi ise milyonlarca vatandaşının mülteci olmak zorunda kaldığını belirtti. Lafı Esed'den alarak Mustafa Kemal'e getiren İmamoğlu tek adam rejimini eleştireyim derken, Kemalistleri kızdırdı. Bir ülkenin tek kişinin rotasına sokulmaması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, 'Bu Mustafa Kemal Atatürk bile olsa düşüncelerim değişmez' cümlelerini sarf etti.
İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'
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