İBB'den el koyduğu arsaya karşılık skandal teklif! Nasreddin Hoca fıkrası gerçek oldu

Kalaycılık yaparak kazandıkları parayla yeri satın aldıklarını belirten Reis ailesinin mensupları, 'Herkes gecekondu ve apartman yaparken biz bir şey yapmadık. 541 metrekarelik yeri imara kapattılar. Kültür merkezi ve kreş yapacağız dediler. Tamam bizim hakkımızı verin dedik. Paramız yok size yan mahalledeki gecekonduların olduğu yerden arsa verelim dediler. Dedikleri yerde apartmanlar, içinde oturan insanlar var. Nasrettin hoca fıkrası gibi.. Bizimle dalga geçiyorlar' dedi.Şişli Feriköy'de uzun yıllardır yaşayan Reis ailesi, dededen miras 541 metrekarelik arsanın imara kapatılarak kamulaştırma kararı olmasına rağmen parasını alamıyor. Trabzon'dan İstanbul'a göç ettikten sonra kalaycılık yaparak Şişli'de bir arsa alan Nuri ve Selahattin Reis kardeşler, uzun yıllar arsada herhangi bir inşaat yapmadı. İstanbul büyükşehir Belediyesi 2021 yılında yaptığı imar uygulamasıyla arsa kültür merkezi ve kreş alanına çevrildi. Yasa gereği kamulaştırılması gereken arsayla ilgili olarak İBB'ye giden aileye, 'Arsanızın 250 metrekaresi zaten imara kapalı. Gerisini de biz kreş yapacağız' cevabı verildi. Çevrede kamu arazisini işgal eden gecekondularla ilgili çalışma yapılacağını belirten İBB yetkilileri, arsaya karşılık para olmadığı için ödeme yapmak yerine gecekondu arazisinden pay teklif etti. Aldıkları teklif karşısında şaşıran Selahattin Reis, 'Yayla mahalelsinde dönüşüm yapılacak gecekondu alanından size arsa vereceğiz dediler. Dönüşüm yapılacak alanda apartmanalar var. Biz dedik 250 metrekareyi imara açın gerisi sizin olsun dedik. Bina yapalım alt kısmı sizin olsun dedik. Olmadı parasını verin dedik. Hiçbir teklifi kabul etmediler. Babadan kalma arsamıza resmen el koydular' diye konuştu.