HDP'li Tuncer Bakırhan: Kürtlere özerklik sözü bizzat Mustafa Kemal tarafından verildi

HDP Eş Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajans'a yaptığı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına değindi.CHP ve İyi Parti öncülüğündeki Millet İttifakı ile 2019 yerel seçimlerinde kurdukları ittifaka değinen Bakırhan, 'demokrasi ittifakının' iktidara verilen en iyi yanıt olduğunu vurguladı."MUSTAFA KEMAL KÜRTLERE ÖZERKLİK SÖZÜ VERDİ"Konuşmasında, Türkiye'deki siyasi hamlelere de değinen Bakırhan, Kürt halkının oyuna ihtiyaç duyulduğu her dönemde daha barışçıl ve uzlaşır bir siyaset izlendiğini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu politikayı izleyerek Kürtlere özerklik sözü verdiğini belirtti.HDP'li Baydemir Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistan'ı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklarBakırhan, "Türkiye Cumhuriyeti ve geldiği gelenek, ihtiyaç duyduğu zaman görüşür. Seninle mütevazi bir dil, üslup kullanır. 1890’lardan günümüze baktığımızda hep böyle olmuştur. Kürde ihtiyaç duyduğu zaman daha barışçıl, daha uzlaşır bir siyaset izlemiştir. 1890’dan 1923’lere kadar Kürtlerle çok ciddi sorunlar yok, hatta uzlaşır durumdalar. Hatta Kürtlere özerklik sözü bizzat Mustafa Kemal tarafından verildi. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte verilen sözler, uzlaşmacı politikalar, Kürdü hesaba katan, Kürdü dinleyen devlet, bir anda değişiyor" dedi."TEK PARTİ YÖNETİMİ KATLİAMLAR YAPTI"Bakırhan sözlerinin devamında ise, Atatürk'ün ölümününe kadar tek partili yönetimin "katliamlar" yaptığını da öne sürdü.