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HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın

Dün terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun röportaj verdiği örgüt kanalı, bugün HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ı ekranlarına çıkardı. Beştaş, PKK'lı Karasu'nun kullandığı aynı cümlelerle CHP'ye gözdağı verdi.

HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın
Ekleme: 2.11.2021 - 23:50 Güncelleme: 2.11.2021 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın
CHP'nin, Türk askerinin gerektiği durumda Irak ve Suriye'de iki yıl daha görev yapmasına ilişkin tezkereye "hayır" oyunu vermesiyle ilgili tartışmalar sürerken, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'den dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Konuyla ilgili örgüt yayın organına açıklamada bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP'ye gözdağı vererek "Baktılar ki, eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez." dedi.

ERTESİ GÜN AYNI CÜMLELERLE KONUŞTU
Karasu'dan bir gün sonra aynı PKK kanalına konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise örgüt elebaşı ile aynı ifadeleri kullanarak "Muhalefetin bu yöntemle Türkiye'de yönetime gelemeyeceğini gördüğünü umuyorum." sözleriyle ittifak ortaklarına aba altından sopa gösterdi.

Dün terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun röportaj verdiği örgüt kanalı, bugün HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ı ekranlarına çıkardı. Beştaş, PKK'lı Karasu'nun kullandığı aynı cümlelerle CHP'ye gözdağı verdi.

"YÜKSEK SESLE SÖYLEMESELER DE ÇOK GÜÇLÜ BİR ETKİMİZ VAR"
HDP'nin ısrarının CHP'yi bu çizgiye çekip çekmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Beştaş, "Mutlaka etkileşim olmuştur. Yüksek sesle söylemeseler de çok güçlü bir etkimiz var inanıyorum, bunu gözlemliyorum da." diye konuştu.
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