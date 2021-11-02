Frances Haugen: Mark Zuckerberg, Meta CEO'luğundan istifa etmeli

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurmuştu.Zuckerberg, şirketin metaverse yatırımını yansıttığını ve yeni platformun daha sürükleyici olacağını belirtmiş, 'Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak.' ifadesini kullanmıştı.ZUCKERBERG'ÜN META KARARI ELEŞTİRİLERİ DİNDİRMEDİŞirket aleyhine muhbirlik yaparak kamuoyunun önüne çıkan eski Facebook yöneticisi Frances Haugen, Zuckerberg'e eleştirilerini sürdürdü.Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Web Zirvesi'nde Haugen'a, Zuckerberg'ün istifa edip etmemesi gerektiği soruldu.'İSTİFA ETMELİ'Business Insider'ın haberine göre, Haugen, Zuckerberg'ün yakın zamanda Meta olarak yeniden markalaşan sosyal medya devinin CEO'luğundan istifa etmesi gerektiğini savundu. 'Facebook'un güvenliğe odaklanmaya istekli biriyle daha güçlü olacağını düşünüyorum.' ifadesini kullandı.ZUCKERBERG: HOLOGRAM OLARAK IŞINLANABİLECEKSİNİZMeta çatısı altında Zuckerberg'ün sahibi olduğu sosyal medya platformları toplanacak.İnsanların metaverse'de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, tanıtıma ilişkin konuşmasında, 'Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz.' ifadesini kullanmıştı.'CEO OLARAK KALIRSA ŞİRKETİN DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL'Mark Zuckerberg'ün, Facebook'ta oy imtiyazlı hisse senetlerinin yüzde 54'üne sahip olduğunu dile getiren Haugen, 'Başkan ve CEO'luk yapıyor ve en azından hissedarların CEO'larını seçme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, CEO olarak kalırsa şirketin değişmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.METAVERSE TEPKİSİFrances Haugen, ayrıca Facebook'un yeniden markalaşmasını ve milyarlarca dolarlık metaverse ile ilgili ürünlere el atmasını da tepki gösterdi.Facebook itirafçısı, sızdırdığı belgelerin, şirketin öncelikle sosyal medya platformlarıyla ilgili göze çarpan sorunları çözmeye odaklanması gerektiğini kanıtladığını vurguladı.'FACEBOOK'TA META SORUNU VAR'Haugen, 'Facebook'ta bir meta sorunu olduğunu düşünüyorum. Facebook, daha önce yaptıklarına bakmak yerine sürekli yeni alanlarda genişlemeyi seçiyor.' diye konuştu