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Fırsatçılar yine sahnede! Faiz indirimi sonrası zam yaptılar!

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bank) konut kredisinde faizleri yüzde 1,29'a kadar çekince fırsatçılar yine sahneye çıktı. 26 Ekim'de açıklanan faiz indirimini duyan fırsatçılar ev fiyatlarını yukarı çıkarmaya başladı. Fiyatlara yapılan zamlar yüzde 10'u geçti.

Ekleme: 2.11.2021 - 10:49 Güncelleme: 2.11.2021 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Fırsatçılar yine sahnede! Faiz indirimi sonrası zam yaptılar!Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirip yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmesinin ardından kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank öncü bir adım atarak, 26 Ekim'den geçerli olmak üzere konut kredi faiz oranlarında indirime gitmişti.

YÜZDE 10 ARTTI

Yaklaşık bir yıldır ortalama yüzde 1.50 seviyesinde olan faiz oranları nedeniyle, konut satışları durgun seyrediyordu. Bu ortamda kamu bankaları tarafından indirilen faiz oranlarının, evde talebi yeniden artıracağı beklentisiyle fırsatçılar sahneye çıktı. Faiz indiriminin devreye girdiği 26 Ekim'den itibaren online portallarda satılık ev fiyatları yukarı yöneldi. Fiyatlara yapılan zamlar yüzde 10'u buldu. Daire bedeline göre 15 bin ile 100 bin lira arasında zam yansıtıldı.

YİNE SAHNEDELER

Geçtiğimiz yıl haziranda başlayıp ağustosta son bulan ve tarihin en düşük seviyesinde konut kredisi imkanı sunan kampanyada da benzer durum yaşanmıştı.

Faizin sıfır konut için yüzde 0.64, ikinci el için yüzde 0.74 olarak uygulandığı dönemde, konut satışları rekorlar kırarken, zamlar da aynı performansı göstermişti. Bazı ev sahipleri fiyatlarına bir gecede 250 bin lirayı aşkın zam yapmış, fiyatlardaki artış yüzde 30'u geçmişti.

FİYAT YÜKSELİŞİ İÇİN FIRSAT OLMAMALI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, kredi oranları düşünce ev fiyatlarının birden bire artırılmasının faiz indirimini de anlamsız kıldığını belirterek, 'Stokunu eritmek isteyenler ya da ikinci el konut sahipleri indirimi zam fırsatı olarak değil hızlı satış, talep açısından fırsat olarak görmeliler.

Kamu bankaları piyasa hareketlensin diye indirim yapıyor ancak satıcılar devletin sağladığı finansman desteği kadar rakamı zam olarak yansıtıyorlar. Kredi düşüşleri ev fiyatlarının artışı için bir fırsat olmamalı' diye konuştu.

İKİNCİ ELDE GÖZLEMLEDİK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konutun maliyeti yükselirken faiz yükünü azaltmanın bu dönemde doğru bir adım olduğunu belirterek, şunları söyledi: ' Biz markalı konut üreticileri de indirime biraz destek verip, biraz daha cazip hale getirebiliriz. İndirimden faydalanıp fiyat artıracak markalı konut üreticileri
olmaz. İkinci el piyasasında bir kişi bir konutunu satıyor, hemen fiyatını güncelleyebilir. Firmalar bunu yapamaz. Bir haftalık gözlemimize göre, ikinci lde bir miktar fiyat artışı gördük.'

İNDİRİM AVANTAJI SATICININ CEBİNDE

Hem kiraların hem de konut fiyatlarının arttığı bu dönemde yapılan faiz indirimi, piyasaya hareket getirip vatandaşın konuta ulaşımını kolaylaştırma amacıyla yapılsa da fırsatçılar, kredi maliyetinden oluşan farkı ceplerine atıyor.

İndirim sonrasında 100 bin liralık bir kredide vatandaş 12 bin 613 lira, 500 bin liralık bir kredide 63 bin 155 lira daha az ödeyecekti. Ancak evlere gelen zamlar, bu rakamlarla hemen hemen aynı seviyede.

Yani vatandaş daha ucuz krediyle ev alma hayali kurarken, avantajdan yoksun kalacak... Örneğin kredi indirimi öncesi 375 bin liraya satılan bir ev, bugün 415 bin liraya çıktı.
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