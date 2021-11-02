  • USD: 9,52 - 9,53
  • EURO: 11,04 - 11,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Facebook, toplumsal endişeler nedeniyle yüz tanıma sistemini kapatacak

Facebook, yüz tanıma sistemini gelecek haftalarda kapatmayı ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerini silmeyi planladığını duyurdu.

Facebook, toplumsal endişeler nedeniyle yüz tanıma sistemini kapatacak
Ekleme: 2.11.2021 - 21:12 Güncelleme: 2.11.2021 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
Facebook, toplumsal endişeler nedeniyle yüz tanıma sistemini kapatacak
Yeni ismiyle Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, bir blog yazısında, Facebook'ta yüz tanıma sistemini kapatacaklarını bildirdi. Yüz tanıma ayarını seçen kişilerin artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanımlanamayacağını belirten Pesenti, bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verilerinin silineceğini kaydetti.

"KULLANIM DURUMLARINI TARTMAMIZ GEREKİYOR"

Pesenti, "Özellikle düzenleyicilerin henüz net kurallar sağlamaması nedeniyle artan toplumsal endişelere karşı yüz tanıma için olumlu kullanım durumlarını tartmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Yüz tanıma teknolojisini halen güçlü bir araç olarak gördüklerini vurgulayan Pesenti, bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Pesenti, yüz tanıma teknolojisinin toplumdaki yeri hakkında pek çok endişe olduğuna işaret ederek, düzenleyicilerin halen kullanımını yöneten net bir kurallar dizisi sağlama sürecinde olduğunu ve söz konusu belirsizlik nedeniyle yüz tanıma kullanımının bir dizi kullanım durumuyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna inandıklarını kaydetti.
Bakan Pakdemirli, Kılıçdaroğlu'nun asılsız 'TMO' iddialarına yanıt verdi
İtalyan basınından G20 değerlendirmesi: Zirvenin galibi Erdoğan
Osman Gökçek'ten olay açıklamalar!
İstanbul'da sağnak yağmur trafik yoğunluk haritasını kırmızıya çevirdi
'Artık yüzümüzü Türkiye'ye döndük' deyip dikkat çeken açıklamalar yaptı
Facebook, toplumsal endişeler nedeniyle yüz tanıma sistemini kapatacak
Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi
2 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
HDP'li Tuncer Bakırhan: Kürtlere özerklik sözü bizzat Mustafa Kemal tarafından verildi
Türkiye'den kritik 'savunma' hamlesi! Ankara radara aldı...
Öğretmenden sınıfın ortasında 'Cebimde bıçak var' tehdidi: Öğrenciler soluğu karakolda aldı
Uydu görüntüleri ortalığı karıştırdı: Sınırda hareketlilik! ABD, Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar...
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi
12 yaş altına aşı gelecek mi? Bakan Koca'dan net açıklama...
Eski eşini öldüren adam tutuklandı
HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı!
TGB Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'dan Mansur Yavaş'a zor soru!
İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'
Enver Aysever: Eski AKM’nin yıkılması şehre zulüm
Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Dünyada tek Sivas’ta açılıyor

Dünyada tek Sivas’ta açılıyor

İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!

İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!

Frances Haugen: Mark Zuckerberg, Meta CEO'luğundan istifa etmeli

Frances Haugen: Mark Zuckerberg, Meta CEO'luğundan istifa etmeli

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...