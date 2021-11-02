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Eski eşini öldüren adam tutuklandı

Eski eşi Meltem Layıker'i, dün silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı

Eski eşini öldüren adam tutuklandı
Ekleme: 2.11.2021 - 18:09 Güncelleme: 2.11.2021 - 18:13 / Editör: Ozge Selin
Eski eşini öldüren adam tutuklandı
Eski eşi Meltem Layıker'i, dün silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde dün aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, girdikleri evde 44 yaşındaki Meltem Layıker'i mutfakta yüzüstü yatarken bulmuştu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Layıker'in kızı B.F.D. polise verdiği ifadesinde, annesi ile babası Ö.D'nin boşandığını anlatmıştı. B.F.D, barışmak için eve gelen babasının, tartıştığı annesini öldürdüğünü ifade etmişti.

Eski eşini öldüren adam tutuklandı
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