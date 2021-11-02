Emeklilere emlak vergisi müjdesi! Eğer bu yıl emekli olduysanız...

Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ikincitaksit ödemeleri dün başladı. Gayrimenkul sahipleri 'emlak, kira gelir, değerartış kazancı, çevre temizlik' vergisi ödüyor. Emlak vergisinde ödeme,muafiyet, hesaplama, cezalar milyonlarca ev sahibini doğrudan ilgilendirirken,ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor.Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliriolmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi,engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlakvergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konutkira, faiz geliri olmaması gerekiyor. Bu yıl gayrimenkul alanlar vergisinigelecek yıl ödemeye başlayacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlakvergisinde ödemeden muafiyete kadar merak edilen soruların yanıtları iseşöyle:1- Kimler emlak vergisi mükellefidir?Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleriemlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malikgibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahipolanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.2- Emlak vergisi beyanı kaç yılda bir veriliyor, ödemeler ne zamanyapılıyor?Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödeniyor. Emlak Vergisi Kanunu'nagöre mülkü, genişliği, türüne göre değişen emlak vergisi birinci taksitödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksiti mart, nisan, mayısaylarında, ikinci taksit de kasım ayında yatırılıyor.3- 2021'de konut satın alan vergisini aynı yıl mı ödemeye başlıyor?Evini yeni satın alan emlak vergisini taşındıktan bir yıl sonra ödemeye başlar.2021'de alınan gayrimenkulün vergisi gelecek yıl yatırılmaya başlar. Her yıltaksit ödeme aralıklarının kontrol edilmesi yararlı olur. Ödeme tarihiningeçirilmesi halinde gecikme zammı işlemeye başlar. Bu yıl için satın alınanmülk için sahip olunan tapu bedeli, kimlikle birlikte bulunulan ilçebelediyesine beyanda bulunulması gerekiyor.