Emeklilere emlak vergisi müjdesi! Eğer bu yıl emekli olduysanız...
Emlak vergisinde ikinci taksit bu ay ödenecek. Emekli, ev hanımı, gazi, şehit yakını ve engelliye tek ev için muafiyet sunulurken; bu yıl alınan konutun vergisi yeni yıldan itibaren ödenecek...
Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ikinci
taksit ödemeleri dün başladı. Gayrimenkul sahipleri 'emlak, kira gelir, değer
artış kazancı, çevre temizlik' vergisi ödüyor. Emlak vergisinde ödeme,
muafiyet, hesaplama, cezalar milyonlarca ev sahibini doğrudan ilgilendirirken,
ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor.
Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri
olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi,
engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak
vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut
kira, faiz geliri olmaması gerekiyor. Bu yıl gayrimenkul alanlar vergisini
gelecek yıl ödemeye başlayacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak
vergisinde ödemeden muafiyete kadar merak edilen soruların yanıtları ise
şöyle:
1- Kimler emlak vergisi mükellefidir?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri
emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik
gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip
olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.
2- Emlak vergisi beyanı kaç yılda bir veriliyor, ödemeler ne zaman
yapılıyor?
Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödeniyor. Emlak Vergisi Kanunu'na
göre mülkü, genişliği, türüne göre değişen emlak vergisi birinci taksit
ödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksiti mart, nisan, mayıs
aylarında, ikinci taksit de kasım ayında yatırılıyor.
3- 2021'de konut satın alan vergisini aynı yıl mı ödemeye başlıyor?
Evini yeni satın alan emlak vergisini taşındıktan bir yıl sonra ödemeye başlar.
2021'de alınan gayrimenkulün vergisi gelecek yıl yatırılmaya başlar. Her yıl
taksit ödeme aralıklarının kontrol edilmesi yararlı olur. Ödeme tarihinin
geçirilmesi halinde gecikme zammı işlemeye başlar. Bu yıl için satın alınan
mülk için sahip olunan tapu bedeli, kimlikle birlikte bulunulan ilçe
belediyesine beyanda bulunulması gerekiyor.