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Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrolara getirilen internetin reklamını yapmak için M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuna bindi. O anlarda Twitter hesabından canlı yayın yapılmak istendi ancak internet kesildiği için başarılı olunamadı. İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi
Ekleme: 2.11.2021 - 20:58 Güncelleme: 2.11.2021 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi
İBB meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçti.

Bu hizmetin reklamını yapmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metroya binerek Twitter hesabından canlı yayın başlattı.

İNTERNET GİTTİ, KONUŞMASI YARIM KALDI
İmamoğlu, yayının ilk saniyelerinde 'Şu anda Taksim'den Şişhane, Haliç, Vezneciler istikametine gidiyoruz. Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum metrodan. Malum artık internetimiz var' ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı'nın açtığı canlı yayın bu sözlerinin ardından kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrolara getirilen internetin reklamını yapmak için M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuna bindi. O anlarda Twitter hesabından canlı yayın yapılmak istendi ancak internet kesildiği için başarılı olunamadı. İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI
İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.
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Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi
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