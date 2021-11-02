“Eğit-donat” projesini PKK/PYD’yi desteklemek için kullanan ABD şimdi DEAŞ’ı eğitip donatıyor!
ABD, kendi çıkarları doğrultusunda dünyanın birçok bölgesinde terör örgütlerini besleyip büyütmeye devam ediyor. Suriye’de rejime karşı muhalifleri eğitmek ve silahlandırmak için gündeme gelen “eğit-donat” projesini PKK/PYD’yi desteklemek için kullanan ABD, şimdi DEAŞ’ı eğitip donatıyor. ABD’nin Afgan ordusunda istihbarat ve savaş teknikleri eğitimi verdiği askerler Taliban’a karşı savaşmak için DEAŞ saflarına katıldı.
20 yıllık işgal süresince ABD'nin Taliban'a karşı eğittiği Afgan askerlerin DEAŞ'a katıldığı
ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD ordusunun
Afganistan'da istihbarat ve askeri eğitim verdiği Afgan askerler, Taliban'a karşı terör
örgütünün Horasan kolu DEAŞ-K'ya katıldı.
Taliban'ın uzun süredir Washington'ı, DEAŞ'ı finanse etmekle ve DEAŞ'lı teröristleri farklı
bölgelerden Afganistan'a taşımakla suçladığı biliniyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump da
selefi Barrack Obama'yı DEAŞ'ı kurmakla itham etmişti.
İSTİHBARAT ŞEFİNDEN DOĞRULAMA
Habere göre terör örgütünün Afganistan'daki kolu DEAŞ-K, eğitimli Afgan askerlerini geri
çevirmedi ve örgüt içinde görevlendirdi. Haberde, ABD eğitimli Afgan casus ve askerlerin bir
kısmının maaş almak için bu kararı aldığı, bazısının da Taliban'dan intikam almak için terör
örgütü saflarına katıldığı aktarıldı. Eski İstihbarat Şefi Rahmatullah Nabil, gazeteye verdiği
demeçte, 'Direniş olsaydı direnişe katılırlardı. Şu an için DEAŞ Taliban haricindeki
bir silahlı gruptur' diyerek iddiaları doğruladı.
SURİYE VE IRAK'TAN TAŞIDI
Taliban güçleri uzun süredir Beyaz Saray'ı DEAŞ'ı finanse etmekle suçluyor. 2019'da Trump
yönetiminin ülkeden çekilme şartlarını konuşmak için Taliban ile müzakere ettiği sırada,
Taliban yetkilileri ABD kuvvetlerini, Suriye ve Irak'tan hava yolu aracılığıyla Afganistan'a
DEAŞ'a mensup terörist transfer etmekle suçlamıştı. Taliban yetkilileri, dönemin Afgan lideri
Eşref Gani'nin de bu durumdan haberdar olduğunu belirtmişti.
OBAMA KURDU
ABD'nin eski başkanı Trump, 2016'daki seçim kampanyaları sırasında DEAŞ'ı Obama'nın
kurduğunu ve dönemin Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın da Obama'ya yardım ettiğini
iddia etmişti Trump 'DEAŞ'ı kuranlar Hillary Clinton'a ödül vermeli' demişti