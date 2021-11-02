ABD, kendi çıkarları doğrultusunda dünyanın birçok bölgesinde terör örgütlerini besleyip büyütmeye devam ediyor. Suriye’de rejime karşı muhalifleri eğitmek ve silahlandırmak için gündeme gelen “eğit-donat” projesini PKK/PYD’yi desteklemek için kullanan ABD, şimdi DEAŞ’ı eğitip donatıyor. ABD’nin Afgan ordusunda istihbarat ve savaş teknikleri eğitimi verdiği askerler Taliban’a karşı savaşmak için DEAŞ saflarına katıldı.

20 yıllık işgal süresince ABD'nin Taliban'a karşı eğittiği Afgan askerlerin DEAŞ'a katıldığıortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD ordusununAfganistan'da istihbarat ve askeri eğitim verdiği Afgan askerler, Taliban'a karşı terörörgütünün Horasan kolu DEAŞ-K'ya katıldı.Taliban'ın uzun süredir Washington'ı, DEAŞ'ı finanse etmekle ve DEAŞ'lı teröristleri farklıbölgelerden Afganistan'a taşımakla suçladığı biliniyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump daselefi Barrack Obama'yı DEAŞ'ı kurmakla itham etmişti.İSTİHBARAT ŞEFİNDEN DOĞRULAMAHabere göre terör örgütünün Afganistan'daki kolu DEAŞ-K, eğitimli Afgan askerlerini geriçevirmedi ve örgüt içinde görevlendirdi. Haberde, ABD eğitimli Afgan casus ve askerlerin birkısmının maaş almak için bu kararı aldığı, bazısının da Taliban'dan intikam almak için terörörgütü saflarına katıldığı aktarıldı. Eski İstihbarat Şefi Rahmatullah Nabil, gazeteye verdiğidemeçte, 'Direniş olsaydı direnişe katılırlardı. Şu an için DEAŞ Taliban haricindekibir silahlı gruptur' diyerek iddiaları doğruladı.SURİYE VE IRAK'TAN TAŞIDITaliban güçleri uzun süredir Beyaz Saray'ı DEAŞ'ı finanse etmekle suçluyor. 2019'da Trumpyönetiminin ülkeden çekilme şartlarını konuşmak için Taliban ile müzakere ettiği sırada,Taliban yetkilileri ABD kuvvetlerini, Suriye ve Irak'tan hava yolu aracılığıyla Afganistan'aDEAŞ'a mensup terörist transfer etmekle suçlamıştı. Taliban yetkilileri, dönemin Afgan lideriEşref Gani'nin de bu durumdan haberdar olduğunu belirtmişti.OBAMA KURDUABD'nin eski başkanı Trump, 2016'daki seçim kampanyaları sırasında DEAŞ'ı Obama'nınkurduğunu ve dönemin Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın da Obama'ya yardım ettiğiniiddia etmişti Trump 'DEAŞ'ı kuranlar Hillary Clinton'a ödül vermeli' demişti