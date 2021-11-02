Dünya Glasgow'daki bu görüntüleri konuşuyor: Biden yoğun tempoya dayanamadı

ABD Başkanı Joe Biden, Roma'daki G-20 toplantısından sonra İskoçya'daki küresel iklim konferansına geçti. Yoğun programın ardından Biden'ın konferansta bir süre uyukladığı görüldü. Yardımcılarından birinin uyandırdığı Biden'ın bu görüntüleri Trump'ın seçim kampanyası boyunca Biden için kullandığı "Uykucu Joe" ifadelerini akıllara getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi'ne gitti. Burada bir konferansa katılan Biden'ın uyuklaması dikkat çekti.KONFERANSTA UYUDUKonferansta bir engelli hakları aktivistinin mesajı okunduğu sırada Biden'ın bir süre gözlerinin kapandığı görüldü. Uyuklayan Biden'ı yardımcılarından biri uyandırdı. Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca açmakta zorlandığı o anlar kameralara yansıdı.TRUMP'IN "UYKUCU" İFADESİ AKILLARA GELDİBu görüntülerin ardından, Eski Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca Biden için kullandığı 'Sleepy Joe' (uykucu Joe) ifadelerini akıllara getirdi.