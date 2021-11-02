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Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye geliyor

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı. Aydın, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye geliyor
Ekleme: 2.11.2021 - 13:30 Güncelleme: 2.11.2021 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye geliyor
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Uruguay tarafından talep üzerine iade kararı verilen Fatih Aydın'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilmek için yola çıktı.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Aydın'ın bu akşam saat 18.20 sıralarında Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a Havalimanı'na getirileceği öğrenildi. Aydın İstanbuk Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süreyle gözaltında kalacak.
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Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye geliyor
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